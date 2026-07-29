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Коммунальный кризис в Сумах: аварии, отключения и растущее недовольство жителей

Коммунальный кризис в Сумах: аварии, отключения и растущее недовольство жителей

Коммунальная инфраструктура города Сумы продолжает демонстрировать признаки системного кризиса. Сразу две масштабные проблемы — авария на магистральном водоводе и затянувшееся отсутствие горячего водоснабжения — стали наглядным подтверждением неспособности городских властей и коммунальных предприятий обеспечить жителей базовыми коммунальными услугами.

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