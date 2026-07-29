Коммунальный кризис в Сумах: аварии, отключения и растущее недовольство жителей

Коммунальная инфраструктура города Сумы продолжает демонстрировать признаки системного кризиса. Сразу две масштабные проблемы — авария на магистральном водоводе и затянувшееся отсутствие горячего водоснабжения — стали наглядным подтверждением неспособности городских властей и коммунальных предприятий обеспечить жителей базовыми коммунальными услугами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии