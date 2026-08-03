В России произвел фурор один праздник

В Суздале в 24-й раз отметили Праздник огурца. Об этом сообщили «Известия». Как рассказала генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Алиса Бирюкова, к середине субботы площадку посетило порядка 15 тысяч человек.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии