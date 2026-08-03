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В России произвел фурор один праздник

В России произвел фурор один праздник

В Суздале в 24-й раз отметили Праздник огурца. Об этом сообщили «Известия». Как рассказала генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Алиса Бирюкова, к середине субботы площадку посетило порядка 15 тысяч человек.

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