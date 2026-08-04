PRIMPRESS.RU
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

PRIMPRESS.RU

449 подписчиков

Семьи с детьми эвакуировали с отрезанного пляжа в Приморье

Семьи с детьми эвакуировали с отрезанного пляжа в Приморье

Застрявших на пляже «Гавайи» в Лесозаводском округе людей эвакуировали приморские спасатели. Шестеро взрослых и семеро детей, приехавшие на трёх машинах, оказались заперты около карьеров в селе Полевое из-за подтопления участка дороги, сообщает PRIMPRESS.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии