Семьи с детьми эвакуировали с отрезанного пляжа в Приморье

Застрявших на пляже «Гавайи» в Лесозаводском округе людей эвакуировали приморские спасатели. Шестеро взрослых и семеро детей, приехавшие на трёх машинах, оказались заперты около карьеров в селе Полевое из-за подтопления участка дороги, сообщает PRIMPRESS.
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