Семьи с детьми эвакуировали с отрезанного пляжа в Приморье

Застрявших на пляже «Гавайи» в Лесозаводском округе людей эвакуировали приморские спасатели. Шестеро взрослых и семеро детей, приехавшие на трёх машинах, оказались заперты около карьеров в селе Полевое из-за подтопления участка дороги, сообщает PRIMPRESS.