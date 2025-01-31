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В Киеве и пригородах раздаются взрывы: объявлена воздушная тревога

В Киеве и пригородах раздаются взрывы: объявлена воздушная тревога

В пятницу в Киеве и его окрестностях прогремели взрывы, что вызвало объявление воздушной тревоги. Сообщения об инцидентах поступили от украинского телеканала ТСН, а также были зафиксированы на онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации.

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