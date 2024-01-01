Путин встретился с военными в госпитале Вишневского

Путин посетил военный госпиталь имени Вишневского и встретился с бойцами СВО Президент России Владимир Путин в первый день 2024 года, 1 января, посетил Центральный военно-клинический госпиталь имени Вишневского и встретился с бойцами специальной военной операции (СВО).
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