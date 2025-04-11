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Царьград

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Убийство в Петропавловске: бизнес-доля привела к трагедии в гостинице

Убийство в Петропавловске: бизнес-доля привела к трагедии в гостинице

Генеральный директор гостиницы "Петропавловск" стал жертвой убийства из-за бизнес-доли. 66-летний злоумышленник выстрелил из охотничьего ружья в его голову в Петропавловске-Камчатском.

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