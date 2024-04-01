Гибридная система связи появится в России к 2035 году

В нашей стране активизировалась работа по созданию гибридных сетей связи. Под гибридной следует понимать сеть, где услуги связи будут оказываться посредством подключения не только к существующим ныне наземным сотовым сетям, но и к спутникам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии