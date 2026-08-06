Рэй Сихорн рассказала, чего ждет от второго сезона сериала «Одна из многих»

Актриса Рэй Сихорн, исполнительница главной роли в научно-фантастическом сериале «Одна из многих» (Pluribus), призналась, что не знает, что её героиня Кэрол сделает с атомной бомбой, которую она потребовала в финале первого сезона.
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