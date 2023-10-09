Самый простой рецепт Яблочного Пирога | Быстрый и вкусный пирог с яблоками

Аромат свежей выпечки всегда наполняет дом уютом и теплом. А что может быть лучше, чем нежный, воздушный и невероятно вкусный яблочный пирог? С нашим простым рецептом вы без труда сможете приготовить этот десерт, который обязательно придется по вкусу вам и вашим близким.
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