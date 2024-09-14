ОАО ´ПРОМСВЯЗЬ´ - технологии из первых рук.

Рынок связи сегодня называют одним из наиболее перспективных и быстроразвивающихся. Телекоммуникационные технологии решают вопросы взаимодействия и общения на всех уровнях - от небольшого города до целого мира.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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