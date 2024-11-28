Боеголовку мощностью в 900 килотонн на дальность 5,5 тысяч километров способна доставить новая ракета «Орешник»

Новейшая российская баллистическая ракета средней дальности «Орешник» способна доставить ядерные заряды суммарной мощностью 900 килотонн на дальность 5,5 тысячи километров за очень короткое время.
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