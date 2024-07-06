Украинские колл-центры, фильтрация украинских мигрантов и когда Ленин стал заукраинцем

1. Большая часть телефонных мошенников «работающих» по нашей стране, физически сидит на Украине, в оборудованных при помощи НАТО по последнему слову техники колл-центрах (ссылка): Больше 90 процентов IT-преступлений, совершенных в отношении россиян, исходят из колл-центров Украины с технологиями НАТО.