Украинские колл-центры, фильтрация украинских мигрантов и когда Ленин стал заукраинцем

1. Большая часть телефонных мошенников «работающих» по нашей стране, физически сидит на Украине, в оборудованных при помощи НАТО по последнему слову техники колл-центрах (ссылка): Больше 90 процентов IT-преступлений, совершенных в отношении россиян, исходят из колл-центров Украины с технологиями НАТО.
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