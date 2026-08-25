САМАЯ СТРАШНАЯ РУССКАЯ КНИГА - "БЕСЫ" ДОСТОЕВСКОГО

Владимир Акулов Строитель, строящий дома, инженер, создающий мосты ,ясное дело , -созидатели. Писатель, пишущий глубокомысленный текст, художник, рисующий картину-созидатели. Однако есть такие неугомонные люди, неспособные к длительному напряженному труду . Но у них отлично получается все разрушать: они с малых лет любят подраться, любят выбить 1-2 зуба у товарища. Разрушители всеобщей гармонии и зубов... Разрушитель не может построить красивый сверкающий лимузин, но может с легкостью его у кого-то украсть. Потом способен быстро на этой машине ехать, игнорируя Правила движения, потом может машину разбить, сам погибнуть, прихватив с собой в лучший мир еще несколько человек...Разрушители машин и жизней... Другой разрушитель может не иметь машины, но он разрушает свою жизнь и здоровье пьянством или наркотиками. Создает у себя в доме и подъезде невообразимую грязь , разрушает чистоту и экологию вокруг себя. Не этих ли странных товарищей мракоборец Достоевский называл "бесами"?

Владимир Акулов О бесах.... Террористы, взрывающие мосты , гостиницы, самолеты -типичные коварные разрушители \"верующие" в разрушение и насилие\. Они не могут ничего полезного построить, они способны только разрушать. Для некоторых истеройдов \ личностей, сосредоточенных только на себе , любящих быть в центре внимания, желающих " плыть во взглядах "\ насилие, разрушение привлекательно и тем , что оно очень бытийственное и зрелищное. Насилие, разрушение используется для того , чтобы прославится, заявить о себе... Разрушители- проводники хаоса и энтропии. Им легко удается все разрушать , потому что разрушить какой-то полезный объект можно множеством разных способов. Но построить , создать полезную систему можно ОДНИМ правильным способом.С большим трудом. Полезный созидательный труд часто очень тяжел, однообразен...Разрушить все можно в одну секунду .Возможно поэтому в разрушители идут те, кто не способен усидчиво трудиться, кто с "ветром в голове", кто с неустойчивым вниманием.