Главред Симоньян: В блокаде Ленинграда финны проявили себя настоящими варварами

Главный редактор «России сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, выступила в программе Владимира Соловьева «Вечер…» и поведала о чудовищной роли финнов в блокаде Ленинграда, где они действовали вполне самостоятельно.
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