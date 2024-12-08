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Закон, порядок, государство

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В Екатеринбурге завершились II Всероссийские турниры по волейболу и хоккею среди вузов МЧС России

В Екатеринбурге завершились II Всероссийские турниры по волейболу и хоккею среди вузов МЧС России

В столице Урала прошли сразу два значимых спортивных события: II Всероссийский турнир по волейболу и II Всероссийский турнир по хоккею с шайбой среди образовательных организаций МЧС России.

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