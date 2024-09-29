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Боец UFC обрушился с матом на Макрона после победы в Париже

Боец UFC обрушился с матом на Макрона после победы в Париже

После победы боец обвинил Макрона в том, что тот глобалист.Pr Scr vk.com/ufc--> Бразильский боец смешанных единоборств (ММА) Ренато Мойкано обматерил президента Франции Эммануэля Макрона после своей победы в главном бою турнира UFC-243 в Париже.

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