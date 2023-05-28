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Формула-3. Монако. Мини выиграл 2-ю гонку у Бегановича, Бедрин – 12-й

Формула-3. Монако. Мини выиграл 2-ю гонку у Бегановича, Бедрин – 12-й

Пилот «Хайтека» Габриэле Мини одержал победу в основной гонке «Формулы-3» в Монте-Карло с поула. Успех стал для 18-летнего юниора «Альпин» дебютным в «Ф-3».

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