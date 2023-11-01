Возможные следы прародителя Луны обнаружили в середине мантии Земли

РИАМО - 1 ноя. Обнаруженные сейсмические аномалии в глубинных слоях мантии Земли представляют собой останки протопланеты Тейи, чье столкновение с прародителем планеты 4,5 млрд лет назад привело к формированию Луны, сообщает ТАСС.
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