Возможные следы прародителя Луны обнаружили в середине мантии Земли

РИАМО - 1 ноя. Обнаруженные сейсмические аномалии в глубинных слоях мантии Земли представляют собой останки протопланеты Тейи, чье столкновение с прародителем планеты 4,5 млрд лет назад привело к формированию Луны, сообщает ТАСС.