Norman Reedus joins 'Disavowed,' new Apple TV action thriller

"The Walking Dead" and "Daryl Dixon" actor Norman Reedus will star with James Marsden in "Disavowed," a new action thriller series coming to Apple TV.
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