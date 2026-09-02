Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Выставка трофейного оружия в СССР: какую реакцию она вызвала на самом деле

22 июня 1943 года, ровно через два года после начала войны, в московском Парке Горького открылась небывалая экспозиция.

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