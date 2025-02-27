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Владельцев земли с 1 марта обязали очищать свои участки от сорняков и хлама

Владельцев земли с 1 марта обязали очищать свои участки от сорняков и хлама

Вступающий в силу с 1 марта закон, который обязывает владельцев земельных участков очищать землю от хлама и сорняков, призван дать срок на подготовку участка к использованию и формализовать процедуру проведения проверок использования земли в населённых пунктах и СНТ.

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