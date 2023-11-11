Оперативники в Северной Осетии изъяли партию немаркированной алкогольной продукции

Реализуя оперативную информацию, сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Моздокскому району Северной Осетии пресекли противоправную деятельность 46-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном обороте немаркированной алкогольной продукции.
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