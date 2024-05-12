В преддверии Дня Победы в школах прошли церемонии открытия парт героев и мемориальных и памятных досок в честь погибших бойцов СВО

В преддверии Дня Победы в школах прошли церемонии открытия парт героев и мемориальных и памятных досок в честь погибших бойцов СВОВ 61-й школе в присутствии почётных гостей в рамках проекта «Историческая память» всероссийской политической партии «Единая Россия» была открыта мемориальная доска памяти выпускника Ильи Волкова, кавалера Ордена Мужества, погибшего в спецоперации на Украине 12 ноября 2022 года.