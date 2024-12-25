Беглов: В Петербурге на воду спущен патрульный корабль ледового класса Николай Зубов

Соответствующее поручение дал президент РФ. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) РФ Александр Моисеев приняли участие в торжественной церемонии спуска на воду патрульного корабля ледового класса «Николай Зубов» на заводе «Адмиралтейские верфи».
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