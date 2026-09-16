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Вот история

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Японская промышленность и удивительные контрасты страны: взгляд изнутри

Когда начинаешь разбираться в том, как устроена экономика Японии, быстро понимаешь: за внешней сдержанностью и традиционностью скрывается невероятно мощная индустриальная машина.

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