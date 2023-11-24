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Глава Федерации футбола Италии Гравина назвал тренера Манчини предателем

Глава Федерации футбола Италии Гравина назвал тренера Манчини предателем

Президент Федерации футбола Италии (FIGC) Габриэле Гравина поделился мнением об уходе Роберто Манчини с поста главного тренера сборной Италии, обвинив специалиста в предательстве, передает Football Italia.

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