Глава Федерации футбола Италии Гравина назвал тренера Манчини предателем

Президент Федерации футбола Италии (FIGC) Габриэле Гравина поделился мнением об уходе Роберто Манчини с поста главного тренера сборной Италии, обвинив специалиста в предательстве, передает Football Italia.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии