Ержана Кумискали назначили акимом Тупкараганского района

Сегодня, 30 декабря, аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай представил депутатам маслихата Тупкараганского района на должность акима района согласованную с Администрацией Президента Республики Казахстан кандидатуру Ержана Кумискали, занимавшего должность акима Мунайлинского района, Ержан Кумискали родился в 1983 году.
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