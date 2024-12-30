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Ержана Кумискали назначили акимом Тупкараганского района

Ержана Кумискали назначили акимом Тупкараганского района

Сегодня, 30 декабря, аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай представил депутатам маслихата Тупкараганского района на должность акима района согласованную с Администрацией Президента Республики Казахстан кандидатуру Ержана Кумискали, занимавшего должность акима Мунайлинского района, Ержан Кумискали родился в 1983 году.

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