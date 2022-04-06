Председатель Следственного комитета России поручил доложить о возможном нарушении прав пенсионерки в Санкт-Петербурге

Председатель Следственного комитета РФ А.И. Бастрыкин дал поручение и.о. руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу М.
Происшествия10 подписчиков
Популярные статьи
- СК России устанавливает причастных из числа украинских националистов к новым обстрелам населенных пунктов ДНР и ЛНР
- Председатель СК России поручил расследовать обстоятельства готовящейся информационной провокации в отношении российских войск в украинском селе Мощун
- Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело в отношении Галины Гуцол
Свежие комментарии