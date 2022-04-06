Происшествия

10 подписчиков

Председатель Следственного комитета России поручил доложить о возможном нарушении прав пенсионерки в Санкт-Петербурге

Председатель Следственного комитета России поручил доложить о возможном нарушении прав пенсионерки в Санкт-Петербурге

Председатель Следственного комитета РФ А.И. Бастрыкин дал поручение и.о. руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу М.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх