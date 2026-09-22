Юбилейный «Кубок Балтики» соберёт сильнейших армрестлеров страны в Санкт-Петербурге СпортпрессаФедерация армрестлинга Санкт-Петербурга проведёт юбилейный, XV турнир «Кубок Балтики» — один из сильнейших и наиболее конкурентоспособных всероссийских турниров в календаре армрестлинга России.