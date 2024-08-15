«Я не знаю, кто его заставил пойти на Россию». Друг атаковавшего Курскую область командира ВСУ назвал шоком его поступок

Друг детства командира 80-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Эмиля Ишкулова, который проходит фигурантом уголовного дела о нападении на Курскую область, назвал шокирующим его участие в операции.
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