Трамп предлагает переименовать Мексиканский залив и присоединить Гренландию

Президент США Дональд Трамп начинает второй срок с амбициозных, но спорных планов. Его идеи включают переименование Мексиканского залива в Залив Америки, а также предложения по присоединению Гренландии и Канады к Соединённым Штатам, что вызывает волну обсуждений.
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