В Челябинске пройдет фестиваль «Дни Баха на Южном Урале»

Международный фестиваль «Дни Баха на Южном Урале» стартует в Челябинске. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской филармонии, в этом году исполняется 339 лет со дня рождения Иоганна Себастьяна Баха, знаменитого композитора эпохи Барокко.