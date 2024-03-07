В Челябинске пройдет фестиваль «Дни Баха на Южном Урале»

Международный фестиваль «Дни Баха на Южном Урале» стартует в Челябинске. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской филармонии, в этом году исполняется 339 лет со дня рождения Иоганна Себастьяна Баха, знаменитого композитора эпохи Барокко.
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