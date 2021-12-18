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Конгрессмен США назвал нормой вхождение русскоязычной части Украины в состав РФ

Конгрессмен США назвал нормой вхождение русскоязычной части Украины в состав РФ

Конгрессмен Гетц заявил, что он не против воссоединения русской Украины с Россией Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко Прослушать новость Конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц заявил, что он не против вхождения русскоязычной части Украины в состав России.

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