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О выборах

О выборах

Ну что, други мои, неделя до окончания предвыборной кампании, а значит самое время написать про выборы.

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Комментарии
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Валентина Л
&quot;Войну проиграем&quot;--вы ясновидящая?,  или  всепропальщица?
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2 час.
eagle
как известно партия, выдвинувшая кандидата и дошедшая до выборов, получает из госбюджета по 152 рубля за каждый отданный голос. Вот и считайте. Наберут эти Слуцкие или Даванковы или Харитоновы хоть три хоть пять хоть десять процентов, а это миллионы голосовавших, вот и помножьте 152 на эти миллионы и получается охуенная сумма в миллиарды рублей. Вот, собственно для чего все и делается. И это не секрет. И конечно второй получит больше, чем третий.
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2 час.
Алексей Степанов
Так Вы утверждаете, что 1 и 2 будут полковники КГБ? И Вы будете настаивать на лимонных корочках, что евреи тут не при делах?
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1 час.

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