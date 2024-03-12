eagle

как известно партия, выдвинувшая кандидата и дошедшая до выборов, получает из госбюджета по 152 рубля за каждый отданный голос. Вот и считайте. Наберут эти Слуцкие или Даванковы или Харитоновы хоть три хоть пять хоть десять процентов, а это миллионы голосовавших, вот и помножьте 152 на эти миллионы и получается охуенная сумма в миллиарды рублей. Вот, собственно для чего все и делается. И это не секрет. И конечно второй получит больше, чем третий.