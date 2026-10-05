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Регионы России

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Медведь, угрожавший жителям Кызыла, ликвидирован в национальном парке

Медведь, угрожавший жителям Кызыла, ликвидирован в национальном парке

В столице Тувы, городе Кызыл, на территории Национального парка культуры и отдыха был замечен бурый медведь, который вышел в зону отдыха города.

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