БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Стрельба по своим: Дружественный огонь в Кабуле»

«Стрельба по своим: Дружественный огонь в Кабуле»

Кабул. 28.12.1979. Десантники 3-го парашютно-десантного батальона «Полтинника». Случались ли боестолкновения между советскими воинскими подразделениями в Кабуле 27 декабря 1979 года? Были ли случаи стрельбы по своим? Да, это происходило из-за отсутствия взаимосвязи и несогласованности действий.

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