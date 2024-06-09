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Закон и Порядок

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День рождения Петра I (9 июня 2024 года)

День рождения Петра I (9 июня 2024 года)

Великий Петр, твой каждый следДля сердца русского есть памятник священный.(Петр Вяземский)   9 июня в Петербурге и других городах России будет отмечаться 352 день рождения великого самодержца Петра I – последнего царя всея Руси и первого российского императора.

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