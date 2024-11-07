США провели испытание МБР сразу после выборов президента

Запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III 5 ноября 2024 года / © U.S. Space Force Траектория полета ракеты проходила от базы Ванденберг до района тихоокеанского испытательного полигона имени Рональда Рейгана на Маршалловых островах, к юго-востоку от Японии.