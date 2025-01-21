Венеру, Сатурн, Юпитер и Марс можно будет наблюдать на ночном небе без помощи телескопа.Сразу шесть планет выстроятся по одну сторону от Солнца 21 января, некоторые можно будет наблюдать невооруженным глазом, сообщил ТАСС астроном Людмила Кошман.
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