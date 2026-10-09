Михаил Звинчук рассказал о задержании съемочной группы в Черногории

Автор Telegram-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук рассказал об обстоятельствах задержания в Черногории. Вместе с ним правоохранители задержали его супругу и членов команды, которые находились в стране для работы над документальным фильмом.
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