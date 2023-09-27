Немцы освистали Шольца и Бербок из-за помощи Украине

Global Look Press/IMAGO/Thomas Trutschel Жители Нюрнберга освистали канцлера Германии Олафа Шольца и министра иностранных дел ФРГ Анналену Бербок из-за продолжения поддержки Украины несмотря на возникшие на этом фоне проблемы.
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