США резко отреагировали на публикацию Израилем сведений об ударах по Ирану Министр обороны Израиля Исраэль Кац официально подтвердил, что .
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США резко отреагировали на публикацию Израилем сведений об ударах по Ирану Министр обороны Израиля Исраэль Кац официально подтвердил, что .
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