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Китай

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Беларусь и Китай находятся на новом этапе развития отношений -- белорусский эксперт

Минск, 2 сентября /Синьхуа/ -- Беларусь и Китай находятся на новом этапе развития отношений. Такое мнение высказала старший преподаватель кафедры экономической теории и маркетинга Белорусского государственного технологического университета Юлия Абухович.

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