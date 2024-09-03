Беларусь и Китай находятся на новом этапе развития отношений -- белорусский эксперт

Минск, 2 сентября /Синьхуа/ -- Беларусь и Китай находятся на новом этапе развития отношений. Такое мнение высказала старший преподаватель кафедры экономической теории и маркетинга Белорусского государственного технологического университета Юлия Абухович.
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