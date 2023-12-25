Российские погранвойска: возрождение из пепла

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лина любимцева

Понятно, почему в России творится черт его знает что с мигрантами и остальными бандэровскими вражинами, расплодившимися в Росси.... Они спокойно курсируют куда хотят и сколько хотят. КОНЕЧНО, если у российского руководства были мысли: "Мы же свои теперь, капиталистические", чего иного можно было ждать? ЭТО КОМУ ЛЮДИ ДОВЕРЯЛИ РАСПОРЯЖАТЬСЯ В РОССИИ?!! Мы в огромной опасности....