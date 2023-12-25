Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Российские погранвойска: возрождение из пепла

Российские погранвойска: возрождение из пепла

Начинать формирование новой силовой структуры придется с западного стратегического направления Совет Федерации одобрил закон о праве граждан проходить службу по призыву в составе ФСБ РФ.

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Комментарии
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W
Walery
Главный урок Отечественной - победили Советская власть и вера в перспективу Коммунизма. Как видите все прелести  фашизма на всей Европе оказались менее привлекательными.
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8 час.
Вячеслав Нецветаев
Опять Сталин виноват...
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8 час.
лл
лина любимцева
Понятно,  почему в России творится черт его знает что с  мигрантами и остальными бандэровскими вражинами, расплодившимися в Росси.... Они спокойно курсируют куда хотят и сколько хотят. КОНЕЧНО, если у российского руководства были мысли: &quot;Мы же свои теперь, капиталистические&quot;, чего иного можно было ждать? ЭТО КОМУ ЛЮДИ ДОВЕРЯЛИ РАСПОРЯЖАТЬСЯ В РОССИИ?!! Мы в огромной опасности....
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5 час.

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