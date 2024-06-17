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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ник Янг о тренерской работе в BIG3: «Я победитель по жизни»

Этим летом экс-игрок НБА выступает главным тренером команды лиги BIG3 «Энемис». «Что я скажу скептикам? Мои перстни говорят сами за себя.

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