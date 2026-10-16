Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,9 в южной части полуострова Камчатка. Подземные толчки, произошедшие 16 октября в 15:35 по местному времени (06:35 мск), могли ощущаться силой до пяти баллов в Петропавловске-Камчатском и Элизовском районе, до четырех баллов — в Петропавловске-Камчатском, Усть-Камчатском и Алеутском муниципальных округах.
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