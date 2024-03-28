Полиция Кемерова проверила склады в поисках мигрантов

По всей стране идут проверки и у нас во Владике их ищут!

JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко

надо выловить всех нелегалов а также проверить всех мигрантов с паспортами и как они их получили , уверен 99% получены незаконным образом .Отнять и выгнать в кишлаки обратно с семьями которых навезли что бы русские их кормили