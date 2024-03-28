В ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу 28 марта рассказали, что полицейские вместе с коллегами из регионального УФСБ и Росгвардии проверили два сортировочных центрах крупных торговых компаний в Ленинском районе в поисках мигрантов.
Полиция Кемерова проверила склады в поисках мигрантов
Комментарии
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Зоя Копань
По всей стране идут проверки и у нас во Владике их ищут!
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20 час.
JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
надо выловить всех нелегалов а также проверить всех мигрантов с паспортами и как они их получили , уверен 99% получены незаконным образом .Отнять и выгнать в кишлаки обратно с семьями которых навезли что бы русские их кормили
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17 час.
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