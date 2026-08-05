На чем сэкономить в такси — полный расклад

Временный дефицит топлива побуждает по-новому взглянуть на электрификацию городского транспорта.Весной завод «Москвич* в партнерстве с компанией «Электромобили Мануфэкчуринг» начал выпуск электромобиля Umo 5.
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