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За рулем

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На чем сэкономить в такси — полный расклад

На чем сэкономить в такси — полный расклад

Временный дефицит топлива побуждает по-новому взглянуть на электрификацию городского транспорта.Весной завод «Москвич* в партнерстве с компанией «Электромобили Мануфэкчуринг» начал выпуск электромобиля Umo 5.

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