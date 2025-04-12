В автосервисе раскрыли, почему производители отказываются от классической АКПП, несмотря на её надёжность

Гидротрансформаторные АКПП долгое время воспринимались как символ безотказности и удобства. Они демонстрируют стабильную работу в любых условиях, что особенно актуально для регионов с непростыми дорожными реалиями, таких как Россия, где вариаторы и роботизированные коробки не всегда могут справиться.