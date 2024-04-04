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Эрик тен Хаг: Нельзя так отдавать победу

Эрик тен Хаг: Нельзя так отдавать победу

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» прокомментировал матч с «Челси», в котором его команда проиграла со счетом 3:4, пропустив два мяча в добавленное время, на 100-й и 101-й минутах.

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